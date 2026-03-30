Стало известно, какая погода продержится в Москве до Вербного воскресенья

30 марта 2026, 19:55

Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в начале апреля

В начале апреля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. Температура воздуха останется на уровне конца марта и почти не изменится, а такой режим продержится до Вербного воскресенья, 5 апреля.





Синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила, что с 1 апреля атмосферное давление в регионе немного понизится из-за южного циклона.



Ночи станут теплее: температура ночью составит +2…+7 градусов, днём — +13…+18 градусов. Показатели останутся выше климатической нормы и почти не изменятся до конца недели. По словам эксперта, такой погодный режим — тепло, облачно и с локальными небольшими дождями — сохранится в Москве и области всю первую пятидневку апреля.

«Говорят, если в Вербное воскресенье идут дожди, то Пасха будет сухая. Будем надеяться, что дожди в это Вербное воскресенье пройдут во благо и на Пасху у нас действительно будет более комфортная погода без осадков», — заметила Татьяна.