Москвичам пообещали дождливые выходные

30 мая 2025, 17:01

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве будет дождливая погода

Фото: iStock/alexei_tm

В выходные, 31 мая и 1 июня, в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода и дожди. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».







«В субботу, 31 мая, в Москве будет пасмурно, в течение дня ожидается дождь. Порывы слабого юго-западного ветра будут доходить до 4 м/с. Утром температура составит +20 градусов, днем сохранится на уровне +22…+24 градуса, а к ночи опустится до утренних значений», — говорится в сообщении.

«В выходные посвежеет. В ночь на субботу пройдёт холодный фронт. Местами с небольшим кратковременным дождём. Завтра первая половина дня без осадков. Во второй половине ждём дождевую облачность с развитием, что приведёт не только к осадкам, но и к грозам», — предупредил Ильин.