Москвичам пообещали дождливые выходные
«Яндекс Погода»: на выходных в Москве будет дождливая погода
В выходные, 31 мая и 1 июня, в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода и дожди. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
«В субботу, 31 мая, в Москве будет пасмурно, в течение дня ожидается дождь. Порывы слабого юго-западного ветра будут доходить до 4 м/с. Утром температура составит +20 градусов, днем сохранится на уровне +22…+24 градуса, а к ночи опустится до утренних значений», — говорится в сообщении.
При этом в Подмосковье ожидается, что воздух прогреется до 22 °С тепла.
По данным издания, 1 июня в столичном регионе будет облачная погода, а в первой половине дня возможен дождь.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT отметил, что в выходные температура понизится, однако все равно останется выше климатической нормы.
«В выходные посвежеет. В ночь на субботу пройдёт холодный фронт. Местами с небольшим кратковременным дождём. Завтра первая половина дня без осадков. Во второй половине ждём дождевую облачность с развитием, что приведёт не только к осадкам, но и к грозам», — предупредил Ильин.
Он добавил, что во время грозы ожидаются порывы ветра до 11—16 м/c. При этом уже в понедельник, 2 июня, в столичный регион вернется солнечная погода, а температура составит +21…+26 °С.