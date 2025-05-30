В Шатуре откроют пять официальных пляжей

30 мая 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пять пляжей откроют в муниципальном округе Шатура для отдыха у воды, сейчас там завершают сезонное благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Официальных пляжей в муниципальном округе Шатура пять. Три основные точки — озеро Святое в Шатуре, Юбилейное озеро в Рошале и пруд в деревне Митинская около села Дмитровский Погост», — отметил замглавы Шатуры Илья Климов.