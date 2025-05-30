В Шатуре откроют пять официальных пляжей
Пять пляжей откроют в муниципальном округе Шатура для отдыха у воды, сейчас там завершают сезонное благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Официальных пляжей в муниципальном округе Шатура пять. Три основные точки — озеро Святое в Шатуре, Юбилейное озеро в Рошале и пруд в деревне Митинская около села Дмитровский Погост», — отметил замглавы Шатуры Илья Климов.Купаться можно будет в четырёх водоёмах. Ранее водолазы проверили там дно и взяли пробы воды и песка: все показатели оказались в норме.
На территории пляжей скосили траву, провели обработку от клещей, завезли свежий песок, привели в порядок мангальные зоны и спортивные площадки. К открытию готовятся летние кафе.
На пляжах можно будет взять на прокат сапборды и различный детский инвентарь для плавания, а также складные шезлонги. Кроме того, на пляжах у озёр Святое и Юбилейное установят стационарные шезлонги.
Пляжный сезон откроется 1 июня.