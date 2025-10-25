«Я еле живу»: жена Дмитрия Тарасова рассказала о трудностях осени
Анастасия Костенко рассказала, как осенняя хандра выбивает её из колеи
Модель и блогер Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась с подписчиками, что тяжело переносит осеннюю погоду.
В своём Telegram-канале 30-летняя звезда рассказала о упадке сил и сонливости, которые мешают ей сохранять привычный ритм жизни.
«Я еле живу… Если села в машину, то стабильно сплю (поэтому пока не вожу). На меня очень влияет осень. И хоть я очень весёлый человек, всегда на юморе, но сохранять этот настрой при такой погоде мне трудно», — призналась Костенко.Модель отметила, что особенно расстраивает то, что холодное время года ограничивает занятия, которые приносили радость летом. Поэтому Анастасия обратилась к подписчикам за советами, как бороться с осенней хандрой и возвращать энергию.