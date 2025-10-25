«Я еле живу»: жена Дмитрия Тарасова рассказала о трудностях осени

25 октября 2025, 17:18

Анастасия Костенко рассказала, как осенняя хандра выбивает её из колеи

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Модель и блогер Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась с подписчиками, что тяжело переносит осеннюю погоду.





В своём Telegram-канале 30-летняя звезда рассказала о упадке сил и сонливости, которые мешают ей сохранять привычный ритм жизни.





«Я еле живу… Если села в машину, то стабильно сплю (поэтому пока не вожу). На меня очень влияет осень. И хоть я очень весёлый человек, всегда на юморе, но сохранять этот настрой при такой погоде мне трудно», — призналась Костенко.