Москвичам пообещали дождливую первую половину недели

15 июня 2026, 14:56

Синоптик Ильин: первая половина недели в столице будет дождливой

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В первую половину недели в столичном регионе ожидаются дожди, которые местами будут с грозами. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, вечером 15 июня в южных районах Подмосковья пройдет сильный ливень, осадки затронут и Москву. В понедельник воздух прогреется до +22...+24 °C. Однако в следующие дни столбики термометров днем будут показывать не более +15...+20 °C.





«К выходным температура начнет немного подтягиваться к нормам июня. В пятницу столбик термометра перевалит за отметку +20 °C, а в выходные дни можно ждать +25 °C», — уточнил Ильин в разговоре с RT.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 м/с. За сутки в отдельных районах города может выпасть не менее половины месячной нормы осадков», — рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.