Москвичам пообещали дождливую рабочую неделю
Синоптик Позднякова: со вторника в Москве начнутся дожди
В столичном регионе в понедельник, 20 июля, будет тепло и солнечно, однако уже со вторника ожидаются дожди и грозы, которые сохранятся до конца рабочей недели. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Так, по ее словам, в дневное время 20 июля столбики термометров покажут до +26...+28 °C. Осадков не будет. Во вторник в Москву и Подмосковье придет циклон, принеся с собой кратковременные дожди и грозы. Тем не менее днем температура будет составлять порядка +24...+28 °C.
«До конца рабочей недели сохранится облачная погода с прояснениями, периодически будут идти кратковременные дожди. Ночью в Москве ожидается +17...+19 °C, днем в среду — +24...+26 °C, а в четверг и пятницу — +22...+24 °C», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».
Осадки прекратятся только в субботу. С этого дня температура в регионе начнет повышаться, заключила специалист.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин не исключил в беседе с RT, что ливневые дожди с грозой начнутся уже во второй половине жаркого понедельника. Порывы ветра будут достигать 11—16 м/с.
«Далее температура воздуха медленно начнет снижаться. Вероятно, к четвергу дневная температура будет находиться в пределах +19...+24 °C. Но к воскресенью воздух вновь прогреется до +23...+28 °C», — добавил эксперт.
Дожди будут идти всю рабочую неделю, тем не менее синоптик уточнил, что в среду, вероятно, дождя не будет. Атмосферное давление в ближайшие дни составит порядка 744 мм ртутного столба.