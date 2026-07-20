Москвичам пообещали дождливую рабочую неделю

20 июля 2026, 13:53

Синоптик Позднякова: со вторника в Москве начнутся дожди

Фото: iStock/alexei_tm

В столичном регионе в понедельник, 20 июля, будет тепло и солнечно, однако уже со вторника ожидаются дожди и грозы, которые сохранятся до конца рабочей недели. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Так, по ее словам, в дневное время 20 июля столбики термометров покажут до +26...+28 °C. Осадков не будет. Во вторник в Москву и Подмосковье придет циклон, принеся с собой кратковременные дожди и грозы. Тем не менее днем температура будет составлять порядка +24...+28 °C.





«До конца рабочей недели сохранится облачная погода с прояснениями, периодически будут идти кратковременные дожди. Ночью в Москве ожидается +17...+19 °C, днем в среду — +24...+26 °C, а в четверг и пятницу — +22...+24 °C», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Далее температура воздуха медленно начнет снижаться. Вероятно, к четвергу дневная температура будет находиться в пределах +19...+24 °C. Но к воскресенью воздух вновь прогреется до +23...+28 °C», — добавил эксперт.