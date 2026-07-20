Синоптики раскрыли, что ждет Москву в начале недели

20 июля 2026, 08:34

Москва встретит понедельник жарой до 28 градусов

Фото: iStock/lamyai

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 20 июля температура в столице достигнет 28 градусов. Об этом пишет РИА Новости.