Синоптики раскрыли, что ждет Москву в начале недели
Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 20 июля температура в столице достигнет 28 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Ночь пройдет при переменной облачности без дождей. Утром термометры в Москве покажут от 14 до 16 градусов тепла. В Подмосковье воздух местами остынет примерно до 13 градусов.
Днем в городе ожидается от 26 до 28. По области прогнозируют 23–28 градусов. Погоду продолжит определять антициклон, а атмосферное давление останется около нормы или немного превысит привычные для июля значения. Южный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду. По оценке синоптика, условия останутся комфортными для прогулок и поездок по городу.
При температуре около +28 °C лучше выбирать лёгкую одежду из натуральных, дышащих тканей: хлопка, льна или вискозы. Подойдут футболка, майка, свободная рубашка, шорты, юбка или лёгкие брюки. Обувь — удобные кроссовки, сандалии или босоножки, чтобы ногам не было жарко.
Днём важно защититься от солнца: наденьте кепку, панаму или шляпу, используйте солнцезащитные очки и крем с SPF. На вечер можно взять тонкую рубашку или лёгкую кофту, особенно если планируется находиться в помещении с кондиционером.
Читайте также: