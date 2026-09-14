Москвичам пообещали ещё одно свидание с летом в конце недели
Синоптик Шувалов: температура в Москве 17 сентября поднимется до 22 градусов
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 17 сентября температура воздуха в столичном регионе поднимется до 22 градусов.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик заявил, что в столице сохранится умеренно тёплая сентябрьская погода.
«Ночами будет прохладно, от трёх до восьми градусов, а днём — 18-20 градусов, при этом в четверг москвичей ожидает ещё одно свидание с тёплой погодой — воздух прогреется до 22 градусов», — подчеркнул эксперт.Шувалов отметил, что 17 сентября станет последним днём недели без осадков. Уже 18 сентября к Москве придёт северо-западный фронт, который принесёт дожди. Температура может снизиться на 3-4 градуса.