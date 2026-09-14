Врач раскрыл главные меры профилактики ОРВИ
Врач Малых: прививочная кампания от гриппа стартует в ближайшие две недели
Член Союза педиатров России Дмитрий Малых сообщил, что государственные и частные медицинские компании начнут приглашать пациентов на прививку от гриппа и ОРВИ в ближайшие две недели.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что эффективных противовирусных средств для профилактики и лечения большинства ОРВИ не существует. Вакцинация снижает риски заболевания и его тяжелого течения.
«При гриппе в определённых ситуациях могут применяться специфические противовирусные препараты, причём решение об их назначении принимает врач», — подчеркнул специалист.Малых перечислил базовые меры профилактики: чаще мыть руки и бывать на свежем воздухе, не трогать лицо грязными руками, регулярно проветривать помещения. Маска поможет в ситуациях повышенного риска. По словам медика, для профилактики ОРВИ важны нормальный сон, полноценное питание и ограничение контактов с заболевшими.