Врач раскрыл главные меры профилактики ОРВИ

14 сентября 2026, 21:29

Врач Малых: прививочная кампания от гриппа стартует в ближайшие две недели

Фото: Istock/MargJohnsonVA

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых сообщил, что государственные и частные медицинские компании начнут приглашать пациентов на прививку от гриппа и ОРВИ в ближайшие две недели.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что эффективных противовирусных средств для профилактики и лечения большинства ОРВИ не существует. Вакцинация снижает риски заболевания и его тяжелого течения.

«При гриппе в определённых ситуациях могут применяться специфические противовирусные препараты, причём решение об их назначении принимает врач», — подчеркнул специалист.