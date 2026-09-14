«Это триггер»: Россиянам раскрыли главную причину осеннего выгорания
Психолог Миллер: накопленная усталость — главная причина осеннего выгорания
Психолог Александра Миллер назвала накопленную усталость главной причиной осеннего выгорания. Сокращение светового дня и возвращение к рабочей нагрузке усиливают это состояние.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт подчеркнула: упадок сил не связан с ленью, а говорит об истощении психологического ресурса. При выгорании сон и выходные не возвращают бодрость, и это приводит к физическому недомоганию.
«Осень — это скорее триггер, который обнажает накопленную усталость перед лицом неопределённости. Психика отказывается дальше тянуть лямку в режиме «надо», когда ресурса «хочу» и «могу» физически нет. При выгорании человек сталкивается с цинизмом, отстранённостью, а отдых перестаёт приносить бодрость», — рассказала Миллер.По словам специалиста, осенью важно отдыхать без чувства вины. Психолог советует добавить света в доме, чаще бывать на солнце и сосредоточиться на приятных мелочах, снижающих уровень кортизола.