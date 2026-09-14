Жителей Москвы предупредили о густом тумане
В Москве и Подмосковье в ночь на 15 сентября ожидается густой туман. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
По сведениям ведомства, местами видимость составит от 200 до 700 метров. Спасатели рекомендуют пешеходам выбирать одежду со светооттражающими элементами и соблюдать осторожность при переходе дорог. Водителям советуют снизить скорость, особенно возле школ и детских садов, и увеличить дистанцию до автомобилей, которые движутся впереди.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам благоприятную метеообстановку на текущей неделе. По её словам, в ближайшие дни установится погода, характерная для периода бабьего лета.
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