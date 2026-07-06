Москвичам пообещали ежедневные дожди на текущей неделе

06 июля 2026, 14:01

Синоптик Позднякова спрогнозировала ежедневные дожди в Москве на текущей неделе

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В столичном регионе на текущей неделе будет неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. При этом в некоторые дни ожидается до +25...+27 °С. Такой прогноз сделала синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, жителей Москвы и Подмосковья ожидают ежедневные, но непродолжительные осадки. Местами сохранится вероятность гроз. В начале недели температура превысит климатическую норму на 1–1,5 °С.





«Ночные значения ожидаются в пределах +14...+16 °С, дневные — +20...+22 °С в Москве, +18...+23 °С по региону. Четверг и пятница будут самыми теплыми днями. Температура воздуха в Москве — уже +25...+27 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией. Осадки ожидаются кратковременные и локальные, затрагивать они будут отдельные районы. При этом наиболее высокая вероятность гроз сохранится 6 и 7 июля», — добавил синоптик.