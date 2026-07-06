Москвичам пообещали ежедневные дожди на текущей неделе
Синоптик Позднякова спрогнозировала ежедневные дожди в Москве на текущей неделе
В столичном регионе на текущей неделе будет неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. При этом в некоторые дни ожидается до +25...+27 °С. Такой прогноз сделала синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, жителей Москвы и Подмосковья ожидают ежедневные, но непродолжительные осадки. Местами сохранится вероятность гроз. В начале недели температура превысит климатическую норму на 1–1,5 °С.
«Ночные значения ожидаются в пределах +14...+16 °С, дневные — +20...+22 °С в Москве, +18...+23 °С по региону. Четверг и пятница будут самыми теплыми днями. Температура воздуха в Москве — уже +25...+27 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнил в беседе с Москвой 24, что, по предварительным расчетам, за эту неделю может выпасть около 80% месячной нормы осадков.
«Это вполне характерно для летнего периода и не является аномалией. Осадки ожидаются кратковременные и локальные, затрагивать они будут отдельные районы. При этом наиболее высокая вероятность гроз сохранится 6 и 7 июля», — добавил синоптик.
На выходных воздух может прогреться до +30 °С. При этом ночные значения повысятся до +15…+20 °С, заключил Ильин.