Москвичам пообещали хорошую погоду на выходные дни

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В грядущие выходные в столице ожидается комфортная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Погода будет в выходные в Москве хорошая. Сегодня и завтра без осадков. Может быть, дневная температура нам бы хотелось, чтобы была больше, но я считаю, что сегодня +20...+22 °С, в субботу +22...+24 °С — вполне комфортно», — рассказала Позднякова в беседе с RT.
Однако, по её словам, в воскресенье может пройти кратковременный дождь, температура воздуха при этом будет порядка 20-23 °С, а ночью столбики термометров не опустятся ниже 12 °С.
При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью с «Вечерней Москвой», что мегаливни, которые идут в Москве весь июнь, связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. По его словам, ливни, грозы и шквалистый ветер возникают из-за быстрого облакообразования.
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