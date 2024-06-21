Москвичам пообещали хорошую погоду на выходные дни

«Виктор Васильевич родился в деревне Яковское в семье председателя колхоза. Уже с детства он помогал родителям по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, 15-летний юноша не только заботился о домашних делах, но и активно участвовал в жизни колхоза. Вместе с другими молодыми людьми он копал окопы и противотанковые рвы для защиты Москвы», — рассказали в пресс-службе.





Позже Виктор Васильевич был призван в ряды Советской Армии и служил в зенитных войсках. После войны он вернулся на родную землю и добросовестно трудился в совхозе. В 1989 году ему вручили почётную грамоту, которую он бережно хранит до сих пор.





В свои 98 лет Виктор Васильевич остаётся активным и жизнелюбивым человеком. По утрам он регулярно делает зарядку, ежедневно гуляет и сам готовит еду.





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