Стало известно, когда закончатся проливные дожди в Москве

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Проливные дожди в столичном регионе закончатся уже в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В четверг Москва еще будет в зоне активных фронтов Атлантического циклона, а в субботу и воскресенье столица будет уже в тыловой части этого циклона. Ветер будет плотный, но сменится на северо-западный, атмосферное давление вырастет, а количество осадков существенно уменьшится», — рассказала Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Однако могут пройти небольшие локальные дожди. При этом температура в выходные будет на 1–1,5 градуса ниже нормы.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что в Москве прогнозируются условия для формирования смерча.
«Вероятность (образования смерча в Москве — ред.) очень маленькая. Но прогнозируются условия его формирования. Это редко бывает в умеренных широтах, крайне редкое событие. Но условия действительно существуют», — рассказал Вильфанд.
Он пояснил, что смерчи в основном связаны с прохождением хорошо выраженных холодных фронтов.
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