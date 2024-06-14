Синоптик Цыганков объяснил непогоду в регионах России

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Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что непогода, которая наблюдается в последнее время в ряде регионов России, вызвана контрастом температур.
«Контрасты температур большие, потому что в Сирии, в Турции очень жаркая погода: 35-36°С, а на юге Кавказа — 20°С, то есть это такой контраст температур на 15°С. И вот закручивает атмосферный фронт, типа циклончика, плюс гористая местность, вот оно крутит пока», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
До этого Гидрометцентр России сообщил о том, что сегодня, 14 июня, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами будут осадки.
«Облачно с прояснениями. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24°C тепла, по области от плюс 20 до плюс 25°C. Ветер северо-западный 6-11 м/c», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о том, что погода в Москве в ближайшие дни улучшится.
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