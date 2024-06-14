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Синоптик Цыганков объяснил непогоду в регионах России

14 июня 2024, 12:24
Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что непогода, которая наблюдается в последнее время в ряде регионов России, вызвана контрастом температур.
«Контрасты температур большие, потому что в Сирии, в Турции очень жаркая погода: 35-36°С, а на юге Кавказа — 20°С, то есть это такой контраст температур на 15°С. И вот закручивает атмосферный фронт, типа циклончика, плюс гористая местность, вот оно крутит пока», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

До этого Гидрометцентр России сообщил о том, что сегодня, 14 июня, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами будут осадки.



«Облачно с прояснениями. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24°C тепла, по области от плюс 20 до плюс 25°C. Ветер северо-западный 6-11 м/c», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о том, что погода в Москве в ближайшие дни улучшится.

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#гидрометцентр
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#осадки
В Подмосковье зацвела краснокнижная кувшинка
14 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Редкая кувшинка вида кубышка малая зацвела в водоёмах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области как вид, сокращающийся в численности», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он добавил, что кубышка малая является своего рода показателем чистоты водоёма.

Эта кувшинка цветёт небольшими ярко-жёлтыми цветами, у неё овальные листья, лежащие на воде, и толстый стебель, возвышающийся над водной гладью. В последние 50 лет кубышка малая встречается только в семи округах Московской области — Клину, Истре, Шаховской, Щёлкове, Павловском Посаде, Пушкинском и Волоколамском.

Ареал распространения кубышки малой сокращается из-за изменения состава воды, а также из-за вытеснения другими растениями.

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#подмосковье
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Глава АИДТ Ветров предложил обязать школьников учиться плавать накануне лета
14 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/Mariakray

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости обязать школьников учиться плавать перед летними каникулами.
Он объяснил такую инициативу безопасностью: по его словам, смертность детей на воде связана с недостаточным умением держаться на воде и непониманием практических правил плавания.

«Учитывая это, прошу оценить идею проведения обязательных практических занятий для школьников в преддверии летних каникул, посвящённых обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде», — приводит RT обращение Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

До этого опрос сервиса OneTwoTrip показал, что большинство россиян (73,1%) планируют отправиться в путешествие всей семьёй. Как передают «Известия», семьи чаще всего выбирают спокойный отдых на пляже или у бассейна. При этом более половины опрошенных признались, что планируют свой отпуск заранее.

Ранее сообщалось, что единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошёл в Серпухове.

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#мероприятия
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Спасатели напомнили о мерах безопасности при катании на сап-бордах
14 июня 2024, 12:17

Фото: istockphoto / Happycity21

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о важности соблюдения мер безопасности при катании на сап-бордах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В России сап-серфинг активно набирает популярность среди молодежи.

«Перед катанием на сапах рекомендуется захватить с собой запасы питьевой воды, солнечные очки и крем, головной убор и сменный комплект одежды. Важно проверять исправность сап-борда перед каждым выходом на воду и строго соблюдать требования изготовителя в отношении грузоподъемности и пассажировместимости. При катании на доске необходимо быть предельно внимательными в местах регулярного прохождения маломерных судов, а также нельзя разрешать детям кататься без присмотра взрослых, тогда отдых на воде останется приятным и безопасным», — подчеркнул замначальника Андрей Федосов.

Также с собой в плавание стоит взять телефон в герметичном пакете или чехле, чтобы в случае непредвиденных ситуациях обратиться за помощью.

Важно, кататься на доске с веслом необходимо в спокойную безветренную погоду по ровной и гладкой поверхности озера или реки, а также при себе необходимо иметь средства индивидуального спасения.

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#лето
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В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
14 июня 2024, 11:38

Фото: iStock/Iulianna Est

Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими в Московской области с начала года составило около 1,2 тыс., это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего с начала года в Подмосковье зафиксировано 1256 ДТП с ранеными и погибшими. При этом число раненых снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом, а число погибших стало меньше на 21%», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
При этом он подчеркнул, что значительно увеличилось количество детей, пострадавших в дорожных авариях. Общее число несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП на дорогах Подмосковья в этом году на 24% больше, чем годом ранее. В числе этих ДТП происшествия с мотоциклами, велосипедами и на пешеходных переходах.

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#подмосковье
#минтранс мо
#алексей гержик
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Счета Ивлеевой заблокировали за многомиллионный долг
SHOT: Счета Ивлеевой заблокировали из-за долга в 11,3 млн рублей
14 июня 2024, 11:03

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Блогер Анастасия Ивлеева должна (ФНС) больше 11,3 млн рублей, её счета заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Они заморожены с сегодняшнего дня из-за долгов перед ФНС», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ивлеева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более 11 миллионов рублей. Согласно данным ведомства, общая задолженность составляет 11 217 613 рублей. За какой период был начислен долг неизвестно.

Между тем блогер открыла ресторан в Москве, который подает азиатскую кухню. Официальное открытие ресторана прошло 7 июня. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».

Анастасиия Вячеслаавовна Ивлееева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram*-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

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#фнс
#блогер
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Полицейские Запорожья выявили 99 нарушений миграционного законодательства
14 июня 2024, 10:57

Фото: istockphoto/???? ??????

Правоохранители Запорожской области провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. В ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено 99 различных нарушений в этой сфере.
Сотрудники областного ГУ МВД России совместно с представителями областного управления ФСБ РФ, Следственного комитета и при силовой поддержке Росгвардии провели проверку крупных строительных и торговых объектов, а также места компактного проживания иностранных граждан, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе рейдов были выявлены 99 случаев административных правонарушений миграционного законодательства. Среди них нарушения мигрантами правил въезда в Россию и пребывания в стране. Также проверяются факты фиктивной постановки на миграционный учёт и использования мигрантами заведомо поддельных официальных документов.

По фактам нарушений судебными органами вынесено 51 решение о выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Наложено административных штрафов на сумму 185 тысяч рублей. В одном случае принято решение о запрете въезда иностранцу на территорию России.

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#мвд
#фсб
#нарушения
#сотрудники
#рф
#служба
#мигранты
#запорожская область
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Маньяк из Зеленограда Юрий Гриценко выходит на свободу
14 июня 2024, 10:34

Фото: istockphoto/OlFedv

Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости.
Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.

Первое убийство Юрий Гриценко совершил в далеком 1993 году в возрасте 31 года. Убийца был женат и воспитывал двоих детей. За преступление он получил девять лет колонии, но освободился досрочно за примерное поведение в 2000 году. Выйдя на свободу, душегуб продолжил свои зверства, годы тюрьмы не исправили его.

Затем Гриценко задержали в ноябре 2001 года при нападении на очередную жертву. В заключении преступник был агрессивным и пытался устроить бунт в колонии.

Маньяк имеет шанс выйти, если медики сочтут его здоровым психически. При обнаружении проблем Гриценко отправится на психиатрическое лечение.

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#россия
#зеленоград
#маньяк
#новости
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В Лосино-Петровском округе благоустроят набережную Суворовских прудов
14 июня 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Набережную Суворовских прудов планируется благоустроить в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, в проект входит также создание велосипедного маршрута. Подряд на проведение этих работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В рамках работ по благоустройству набережной подрядчик должен будет построить ротонду и пирс, установить различные малые архитектурные формы, наладить систему видеонаблюдения и wi-fi, а также обустроить велосипедный маршрут до городского округа Звёздный городок», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 269 миллионов 597 тысяч 697 рублей 94 копейки. Проект финансируется из бюджетов округа и Московской области. Заявки принимаются до 25 июня.

Работы должны быть завершены в 2025 году.

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#благоустройство
#комитет по конкуретной политике мо
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В Котельниках завершают передачу ключей дольщикам ЖК «Белые Росы»
14 июня 2024, 10:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Передача ключей от долгожданных квартир дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» вступила в завершающую стадию: в настоящее время в права собственности вступили 784 человека из 790, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Участники долевого строительства получают ключи от квартир в корпусах №№1 и 2 жилого комплекса «Белые Росы». Всего новоселье отметят 790 семей», — отмечается в сообщении.
Своих квартир дольщики ждали девять лет. Согласно первоначальному плану, застройщик ООО «Стройкомфорт» должен был сдать дома в эксплуатации в 2015 году. Но компания не выполнила своих обязательств. Для того, чтобы завершить строительство, проект в 2021 году передали Фонду защиты прав участников долевого строительства Московской области.

В настоящее время жома в ЖК «Белые Росы» полностью достроены, введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учёт.

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#минжилполитики мо
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