Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве

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В столичном регионе ожидается похолодание во второй половине недели. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Циклон стоит у нас в Московской области, от него атмосферный фронт уходит на восток. По югу погода жарче, по северу — попрохладнее. Сегодня и завтра более тёплая погода, с четверга будет похолодание», — рассказал Цыганков в беседе с RT.
По словам синоптика, в среду в столице ожидается переменная облачность без осадков. Однако в оставшиеся дни недели в Москве пройдут кратковременные дожди.
Во вторник в столичном регионе воздух прогреется до 24-26 градусов выше нуля, в среду будет еще жарче – столбики термометров поднимутся до 28 градусов. В остальные дни дневная температура воздуха не превысит 22 градусов, при этом в ночное время суток температура будет составлять всего от 8 до 14 градусов.
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