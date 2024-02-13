В Подмосковье обработали от наледи более 12 тысяч км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог Московской области провели противогололёдную обработку после ледяного дождя, который прошёл в столичном регионе в понедельник, 12 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожные службы ликвидируют последствия ледяного дождя. Специальными материалами обработано 12,5 тыс. километров трасс. В работах участвуют более тысячи дорожных рабочих, задействовано 1,2 тыс. единиц техники», — отмечается в сообщении.В первую очередь очищают от снега и обрабатывают от льда проезжую часть вылетных магистралей, а также маршруты, по которым следует общественный транспорт, и подходы к остановкам.
Читайте также:
В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины
Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке
Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе
Лев Каштанов