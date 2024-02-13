Синоптик Позднякова пообещала москвичам плюсовые температуры в начале весны

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.
«Температуры воздуха в начале первого весеннего месяца будут положительными. То есть в пределах одного градуса со значением «плюс», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Она подчеркнула, что в среднем в течение месяца в регионе ожидается нулевые температуры. Специалист, однако, подчеркнула, что речь идёт именно о средних значениях.
«Сегодня прогноз пересмотрелся, уже похолодание не такое сильное, как ждали вчера. Сегодня — -2...-4°С. Но ночью уже — -15...-17°С, а завтра днём — -9...-11°С и в ночь на четверг — -17...-20°С. В ночь на 16 февраля по новому прогнозу — -8...-12°С, по области — до -16°С», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.
По его словам, местами в Московском регионе ожидается умеренный снег.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что морозы вернуться в столицу уже к четвергу, 15 февраля.
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