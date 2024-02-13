В Минэнерго раскрыли последствия ледяного дождя для российских регионов

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Из-за непогоды в России без электричества остались более ста тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго.
«Оперативные данные на 7.00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тысячи человек, ЛНР - 41,9 тысячи человек, Волгоградская область - 11,5 тысячи человек», - говорится в сообщении ведомства.
При этом в Астраханской области к утру 13 февраля электроснабжение удалось полностью восстановить.
Однако в Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях в среду, 13 февраля, ожидается повторение вчерашнего погодного сценария.
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