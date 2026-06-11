Москвичам пообещали кратковременные дожди и грозы на выходных
Синоптик Шувалов: следующая неделя в Москве будет более прохладной
Аномальная жара в столичном регионе сменится прохладной погодой уже в ближайшие дни. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его прогнозу, в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +30 °C. 12 июня местами пройдут дожди. А уже с субботы погода начнет меняться.
«С юго-запада поднимается фронтальный раздел. Днём ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура уже составит +26...+28 °C», — отметил Шувалов в разговоре с RT.
В воскресенье пройдут кратковременные дожди и грозы, а столбики термометров покажут порядка +21...+24 °C. Такая погода сохранится и на следующей неделе, заключил специалист.
Тем временем в Кузбассе 14 июня прогнозируются серьезные температурные колебания, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков «Западно-Сибирского УГМС». Днем в регионе будет до +30 °C, но уже ночью похолодает до +7 °C.
«Дневная жара будет сопровождаться повсеместными кратковременными дождями. В отдельных районах пройдут грозы, местами ожидаются сильные ливни, крупный град и усиление ветра. Ночью станет значительно прохладнее, столбики термометров опустятся до +7… +12 °C», — предупредили синоптики.
В ночное время дожди продолжатся, однако станут менее интенсивными, уточнили в ведомстве.