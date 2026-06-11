Москвичам пообещали кратковременные дожди и грозы на выходных

11 июня 2026, 13:59

Синоптик Шувалов: следующая неделя в Москве будет более прохладной

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Аномальная жара в столичном регионе сменится прохладной погодой уже в ближайшие дни. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +30 °C. 12 июня местами пройдут дожди. А уже с субботы погода начнет меняться.





«С юго-запада поднимается фронтальный раздел. Днём ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура уже составит +26...+28 °C», — отметил Шувалов в разговоре с RT.

«Дневная жара будет сопровождаться повсеместными кратковременными дождями. В отдельных районах пройдут грозы, местами ожидаются сильные ливни, крупный град и усиление ветра. Ночью станет значительно прохладнее, столбики термометров опустятся до +7… +12 °C», — предупредили синоптики.