Москвичам пообещали малооблачную погоду до конца недели
Синоптик Вильфанд: в Москве до конца недели дождей не ожидается
До конца текущей недели осадков в столичном регионе не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в ближайшие дни в столице будет малооблачно и без осадков.
«Сегодня ночью в Москве будет +8–10 °С, по области до +5 °С. Дневные температуры +18–20 °С. А вот в субботу и воскресенье днем уже от +16 °С до +19 °С. В принципе, это все равно хорошая, комфортная погода для середины сентября», — пояснил Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что ночью ожидаются низкие температуры, из-за этого на выходных в утренние часы образуется туман.
Тем временем в Кузбассе в ночное время суток прогнозируются заморозки. Об этом пишет «Сiбдепо».
«11-12 сентября Кузбасс будет находиться под влиянием обширного антициклона, в эти дни без существенных осадков, ночью и утром дымка, местами туман», — говорится в сообщении.
Ночью в регионе температура опустится до +3…+8 °С, а в низинах возможны заморозки до -1 °С. Днём воздух прогреется до +18, +20 °С.