Москвичам пообещали малооблачную погоду до конца недели

11 сентября 2025, 14:15

Синоптик Вильфанд: в Москве до конца недели дождей не ожидается

Фото: iStock/Irina Gutyryak

До конца текущей недели осадков в столичном регионе не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По словам синоптика, в ближайшие дни в столице будет малооблачно и без осадков.





«Сегодня ночью в Москве будет +8–10 °С, по области до +5 °С. Дневные температуры +18–20 °С. А вот в субботу и воскресенье днем уже от +16 °С до +19 °С. В принципе, это все равно хорошая, комфортная погода для середины сентября», — пояснил Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой».

