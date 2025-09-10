Экологи Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

10 сентября 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Сегодня, 10 сентября, в девяти округах Московской области зафиксированы неблагоприятные метеоусловия первой степени. В список попали Мытищи, Щёлково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Люберцы.







Как пояснили в Минэкологии Подмосковья, при штилевой погоде загрязняющие вещества почти не рассеиваются и могут создавать дискомфорт. В такие дни предприятия обязаны снижать количество выбросов, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду.



Жителям рекомендуют по возможности ограничить поездки на автомобиле, не открывать окна ночью и утром, пользоваться очистителями воздуха и стараться меньше находиться на улице рядом с дорогами и промышленными зонами.

