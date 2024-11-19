Москвичам пообещали снег уже на следующей неделе

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что уже к понедельнику ожидается устойчивый снежный покров.
«В ближайшую ночь пройдёт небольшой снежок по Москве и области. Температуры будут около 0°С, по области — слабый минус, а в Москве — слабый плюс. Днём температура будет расти и к вечеру будет 4-5°С. Рост температур продолжится в четверг, столбики термометров поднимутся выше 5°С. В Москве будет 6°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
До этого руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк рассказал, что москвичи могут видеть пролёт Международной космической станции на вечернем чистом небе в определенное время.
«МКС довольно большая, отражает много солнечного света. Поэтому станция будет выглядеть как яркий звездообразный объект. Наблюдению не помешает ни Луна, ни городская засветка», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Перхняк.Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.
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