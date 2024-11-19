Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды

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С 17 ноября задержаны шесть авиарейсов между югом и севером Сахалина, а также Курильскими островами. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.
Причиной стали сложные метеоусловия в пунктах прилёта — сильные осадки и плохая видимость.
Нарушено сообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Курильском и Южно-Курильском.
Ожидается, что рейсы будут выполнены вечером 18 ноября, если погодные условия улучшатся. Количество ожидающих пассажиров не уточняется.
При этом в самом Южно-Сахалинске погода остаётся стабильной, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.
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Нарушено сообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Курильском и Южно-Курильском.
Ожидается, что рейсы будут выполнены вечером 18 ноября, если погодные условия улучшатся. Количество ожидающих пассажиров не уточняется.
При этом в самом Южно-Сахалинске погода остаётся стабильной, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.
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Мария Моисеева