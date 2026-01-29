Мужчина на год заперся в комнате ради здоровья

29 января 2026, 18:45

В США мужчина на год заперся в комнате ради саморазвития

Фото: iStock/Tzido

Житель американского штата Юта начал необычный эксперимент по полной изоляции, чтобы пересмотреть свои привычки. Об этом информирует Daily Star.