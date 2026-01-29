Мужчина на год заперся в комнате ради здоровья
Житель американского штата Юта начал необычный эксперимент по полной изоляции, чтобы пересмотреть свои привычки. Об этом информирует Daily Star.
49-летний Скип Бойс, бывший владелец строительного бизнеса, решил провести год в изоляции, запершись в одной комнате своего дома. Он установил для себя строгий распорядок дня и ведет прямую трансляцию своей жизни через проект The Isolation Year, стремясь обеспечить прозрачность эксперимента.
Бойс заявил, что в комнате есть все необходимое: ванная, туалет, а еду и другие предметы ему привозят раз в неделю через специальный шлюз. По его словам, главная цель эксперимента — саморазвитие, а не стремление к публичности. Семья поддерживает его в этом необычном начинании.
Тем не менее, критики считают, что изоляция может негативно сказаться на здоровье из-за недостатка солнечного света, свежего воздуха и общения с людьми. Бойс отметил, что уже замечает положительные изменения: например, он отказался от сладких газированных напитков. Он занимается спортом, используя онлайн-тренировки с персональным тренером и беговую дорожку. Эксперимент продлится до 10 января 2027 года.
