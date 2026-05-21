Женщина при разводе узнала, что 25 лет не была замужем
Жительница Калининградской области при разводе узнала, что 25 лет не была замужем из-за ошибки, допущенной в ЗАГСе. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат.
Россиянка состояла в официальном браке, и всё имущество было оформлено на имя её супруга. У пары есть ребёнок, что подтверждает свидетельство о рождении, где указаны мать и отец. Через 25 лет женщина решила развестись и разделить имущество, но выяснилось, что на самом деле она никогда не была замужем, пояснила адвокат потерпевшей.
По словам правозащитницы, все 25 лет свидетельство о браке находилось у мужа, поэтому в суд женщина смогла предоставить только его копию. Уточняется, что в ЗАГСе не обнаружили записи о заключении этого брака.
Оказалось, что свидетельство с такими же серией и номером было выдано другим людям. Вероятно, при оформлении произошла ошибка, которой воспользовался супруг, заявив, что они никогда не состояли в браке, добавила адвокат. Дело дошло до Верховного суда.
