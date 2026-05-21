В России появится новый ГОСТ на унитазы
Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления. Об этом пишет РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ охватывает керамические санитарные изделия — унитазы, раковины, пьедесталы, биде и так далее. В документе представлена более детальная классификация этих приспособлений.
Согласно ГОСТу, принятому в 2018 году, унитазы делились всего на три категории: напольные, детские и настенные. В новом стандарте их количество увеличилось до 16 видов.
Теперь унитазы классифицируются по способу установки (напольные и подвесные), конструкции (компактные, моноблоки и приставные), типу омывания чаши (с ободком, без ободка, с душевым смывом), расположению выпускного патрубка, способу монтажа (скрытый и открытый), а также на детские, стандартные и предназначенные для людей с ограниченными возможностями.
Также были смягчены требования к размерам унитазов. Ранее высота от пола до борта стандартного унитаза должна была составлять 40 сантиметров, теперь же этот параметр варьируется от 38 до 42 сантиметров.
Высота гидрозатвора теперь может составлять от 5 до 7 сантиметров вместо прежних 6 сантиметров. Новый ГОСТ вступает в силу с 1 июня текущего года.
