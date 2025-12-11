Россиянам назвали разницу в цене чашек кофе в кафе и дома

11 декабря 2025, 23:54

Маркетолог Качалов: кофе на вынос стоит в 10 раз дороже, чем дома

Фото: iStock/Arx0nt

Стоимость чашки кофе в кофейне значительно превышает цену напитка, приготовленного дома. Об этом предупредил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.





По его словам, условная пачка кофе для кофемашины стоит около 200 рублей. Из нее получается примерно 14 чашек стоимостью примерно в 15 рублей. В кофейне эта же чашка обойдётся в 200–250 рублей, то есть в 10 раз дороже.





«Своя кофемашина удобна, когда важна скорость. Пользователь нажимает кнопку и берет напиток, не выходя из дома. В этой ситуации кофейня невыгодна, потому что требует времени на дорогу и ожидание в очереди», — пояснил Качалов в беседе с «Москвой 24».

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 0,1% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. С 29 ноября по 6 декабря снизились цены на куриные яйца "Окские" категории С1 (-10,6%) и сельдь «Матиас» (-8,7%)», — уточнил эксперт.