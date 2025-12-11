Россиянам назвали разницу в цене чашек кофе в кафе и дома
Маркетолог Качалов: кофе на вынос стоит в 10 раз дороже, чем дома
Стоимость чашки кофе в кофейне значительно превышает цену напитка, приготовленного дома. Об этом предупредил кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.
По его словам, условная пачка кофе для кофемашины стоит около 200 рублей. Из нее получается примерно 14 чашек стоимостью примерно в 15 рублей. В кофейне эта же чашка обойдётся в 200–250 рублей, то есть в 10 раз дороже.
«Своя кофемашина удобна, когда важна скорость. Пользователь нажимает кнопку и берет напиток, не выходя из дома. В этой ситуации кофейня невыгодна, потому что требует времени на дорогу и ожидание в очереди», — пояснил Качалов в беседе с «Москвой 24».
Однако он уточнил, что многие ходят в кофейни ради удовольствия и общения, но предупредил, что цены на кофе будут продолжать увеличиваться.
Тем временем за неделю с 29 декабря по 6 ноября в российских магазинах подешевели яйца и сельдь. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 0,1% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. С 29 ноября по 6 декабря снизились цены на куриные яйца "Окские" категории С1 (-10,6%) и сельдь «Матиас» (-8,7%)», — уточнил эксперт.
Он добавил, что подорожали на 11,1% конфеты «Мишка косолапый» и на 6,1% бананы.
За год заметно подорожали апельсиновый сок J7, плавленый сырный продукт «Фетакса», подсолнечное масло «Олейна», молоко «Домик в деревне» и белый хлеб. При этом снижение цен коснулось моркови, чая «Акбар», бананов и некоторых других продуктов.