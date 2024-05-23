Москвичам пообещали почти 30-градусную жару в воскресенье

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в предстоящее воскресенье, 26 мая, температура в Москве может достичь 28°C.
По его словам, воскресенье станет самым тёплым днём этой весны.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин допустил, что первые дни июня могут быть достаточно прохладными.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в Москве до конца недели ожидается хорошая погода.
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«У нас сейчас идёт целая череда антициклонов, первый из них пришёл где-то 16-17 мая, выправил погоду на летнюю, потом у нас был один день с дождём и опять новый антициклон. Этот антициклон продержится до воскресенья. Причём если сегодня-завтра и в субботу у нас 20-25°С, то в воскресенье температура может повыситься до 26-28°С», — пояснил в беседе с RT Шувалов.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин допустил, что первые дни июня могут быть достаточно прохладными.
«Не исключено, что 1 и 2 июня температура воздуха по области также не поднимется выше 15-22°С. Но такая погода будет сохраняться совсем недолго, буквально с 3 июня столбики термометров снова начнут стремиться к показателям выше 20°С тепла», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что в Москве до конца недели ожидается хорошая погода.
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Мелисса Тимофеева