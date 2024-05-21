Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана

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Автомобилистам рекомендовано быть особенно внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за ожидаемого тумана, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«Просим водителей быть предельно осторожными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.Ожидается, что в ближайшие часы и до 07:00 22 мая местами в столице будет туман с видимостью от 200 до 700 метров.
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