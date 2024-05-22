Москвичам раскрыли, какая погода ждёт столицу до конца недели

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве до конца недели ожидается хорошая погода.
«В пятницу температура в Москве ночью будет 7-9°С, дневная около 20°С. Температура будет ниже климатической нормы на пару градусов. Потом температура будет повышаться, воскресный день будет вообще очень комфортным, дневная температура приблизится к отметке +25°С. Погода шикарная для конца мая», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.Про тёплые выходные заявил и научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Центр циклона будет приближаться к Москве, давление будет повышаться, а воздушные массы будут теплыми, по направлению не с севера», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд заявлял, что несмотря на грозы и дожди в течение недели уже к выходным в Москве установится летняя погода.
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