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Москвичам раскрыли, какая погода ждёт столицу до конца недели

Синоптик Позднякова спрогнозировала шикарную погоду до конца недели
22 мая 2024, 15:55
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве до конца недели ожидается хорошая погода.
«В пятницу температура в Москве ночью будет 7-9°С, дневная около 20°С. Температура будет ниже климатической нормы на пару градусов. Потом температура будет повышаться, воскресный день будет вообще очень комфортным, дневная температура приблизится к отметке +25°С. Погода шикарная для конца мая», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

Про тёплые выходные заявил и научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Центр циклона будет приближаться к Москве, давление будет повышаться, а воздушные массы будут теплыми, по направлению не с севера», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд заявлял, что несмотря на грозы и дожди в течение недели уже к выходным в Москве установится летняя погода.

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Подмосковье представило композицию «Зелёные горизонты» на фестивале «Будущее в цветах»
22 мая 2024, 15:58

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Московская область представила свою растительную композицию на фестивале «Будущее в цветах», который стартовал на международной выставке-форуме «Россия». Специально для фестиваля на Площади промышленности на ВДНХ создали круговую экспозицию.
Свои проекты разместили все 89 регионов страны. Подмосковные специалисты представили ландшафтную композицию «Зелёные горизонты». Все растения выращены в питомниках региона. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде – дождевые сады. Высадка растений с большими корневыми системами в местах, где часто скапливается вода, помогает удерживать и фильтровать осадки.

Такие технологии применяют в Подмосковье. Дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зелёный узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.
«Наша главная идея состоит в том, что мы не боремся с природой, а используем её силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоёмов, в понижениях грунта. Когда вода стекает туда, она питает эти растения. В композиции мы использовали флору нашей полосы. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают наивысшую декоративность», - раскрыла идею композиции ландшафтный дизайнер Марина Береснева.
Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. Организаторы подготовили мастер-классы, лекции, показы и выступления.

Также стартовало голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый – стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Отдать свой голос можно на сайте выставки.

А в 75 павильоне ВДНХ продолжает принимать гостей стенд Московской области, который знакомит гостей выставки с регионом. Найти расписание активностей можно по ссылке.

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#московская область
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Иноагента Илью Яшина* перевели в ШИЗО на 15 суток
РБК: иноагента Илью Яшина* перевели в ШИЗО на 15 суток
22 мая 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Признанного иностранным агентом в РФ экс — депутата Илью Яшина* перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) смоленской колонии (ИК-3), где он отбывает срок по обвинению в распространении фейков о российской армии. Там он проведет 15 суток, сообщает РБК.
По словам бывшего парламентария, поводом стало то, что он «покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем».

Яшин считает, что таким образом в администрации колонии решили сорвать его трехдневное свидание с родителями, запланированное 27 мая. С марта этого года Яшин состоит в колонии на особом учете. С его слов, теперь он считается склонным к «изучению и распространению экстремизма».

Срок в восемь с половиной лет Яшин получил в декабре 2022 года.

* Признан иноагентом в РФ

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Стало известно, какой вред на самом деле наносят магнитные бури людям
Учёный Абунин заявил о психологическом вреде магнитных бурь
22 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявил, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.
«Единственное, как магнитные бури могут серьёзно повлиять – это когда начинают раскручивать фейки в пабликах о том, что всё будет плохо. И люди сами себя начинают настраивать. Но это влияние – это не то, чтобы влияние геомагнитной бури. Человек может настроиться, и потом чувствовать себя плохо. Такое влияние есть, и нужно его исключать», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Абунин.

А российские учёные из Казанского (Приволжского) федерального университета нашли способ повышения урожайности сельхозкультур. Так, повысить урожайность можно будет с помощью экологически чистых и эффективных биоудобрений на основе микроорганизмов штамма Nocardia mangyaensis NH1.

«Один из экологически привлекательных способов повысить урожайность — это внесение в почву биопрепаратов на основе бактерий. Полученные данные нужны для разработки биоудобрений и биопестицидов путём модификации бактерий для оздоровления почвы, увеличения урожайности и повышения устойчивости растений к различным стрессорам», — прокомментировала в беседе с RT руководитель проекта, доктор биологических наук Маргарита Шарипова.

Ранее российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.

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#люди
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Около 1,4 тыс. химкинских школьников будут в этом году сдавать ЕГЭ
22 мая 2024, 15:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первые предметы, которые будут сдавать выпускники, – география, химия и литература. Подготовку к экзаменам накануне их старта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

О нововведениях этого года рассказала лидер Движения общественной поддержки Химок, директор гимназии №23 Олеся Климачёва.
«Главное изменение – выпускникам 11-х классов дали возможность пересдать любой из предметов, чтобы повысить баллы. Повторная сдача пройдёт в начале июля, а результаты станут известны до начала приёмной кампании в вузы. Помимо этого, не позднее, чем за две недели до экзамена выпускники могут изменить или дополнить перечень предметов при наличии уважительных причин», – пояснила Климачёва.
Она добавила, что школа начинает подготовку к сдаче ЕГЭ со старта учебного года. Кроме тренировочных работ, для ребят также провели три апробационных мероприятия: два – регионального уровня, третье – всероссийского.

Самыми популярными предметами при выборе ЕГЭ среди химкинских школьников в этом году стали обществознание, информатика и профильная математика. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в этом году начинается 23 мая и продлится до 11 июня. Для получения аттестата необходимо сдать экзамены по русскому языку и математике. Предметы по выбору выпускники сдают для использования результатов при поступлении в вузы.

Результаты ЕГЭ появятся в личных кабинетах учеников на портале госуслуг через две недели после сдачи.

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#химки
#школьники
#выпускники
#экзамены
#егэ
#образование
#подмосковье
#московская область
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Психолог Кочетова назвала методы борьбы со стрессом перед экзаменами
Психолог Кочетова посоветовала планировать день и отказаться от гаджетов
22 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.
Также она рекомендовала не подавлять свои чувства, а проговаривать свои эмоции и делиться переживаниями с близкими.

«Упражнение «пять органов чувств» для того, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте: перечислите пять вещей, которые видите, перечислите четыре вещи, которые слышите, перечислите три вещи, которых касаетесь, перечислите две вещи, запах которых ощущаете, перечислите, какой вкус ощущаете», — добавила в беседе с RT Кочетова.

При этом она напомнила, что испытывать стресс и волнение перед экзаменами нормально.

А эксперт по семейным отношениям Ольга Романив раскрыла, где и как найти хороших друзей и знакомых в зрелом возрасте. Так, по её словам, в этом деле могут помочь различные творческие объединения, волонтёрские организации и другие группы, куда можно записаться ради како-либо деятельности или хобби. Кроме этого, для расширения круга общения можно использовать социальные сети.

«Завести друзей в зрелом возрасте – это всегда вызов, который требует изобретательности. Самое важное – не бояться быть собой и позволять своим уникальным интересам и увлечениям привести вас к людям, которые разделяют ваши ценности и взгляды на жизнь», – прокомментировала в беседе с argumenti.ru Романив.

Ранее детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.

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#психолог
#ценности
#социальные сети
#стресс
#эмоции
#экзамены
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Волынец призвала предоставлять бесплатные услуги психолога для разводящихся
22 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предоставлять бесплатные услуги психолога для семей, находящихся на грани развода.
По её мнению, такая мера может помочь многим парам сохранить семью, что является очень важным для общества.

«Расторжение брака, особенно тех супружеских пар, где имеются общие дети, нередко сопровождается невосполнимыми потерями для общества. От государственной политики в отношении семьи в полной мере зависит решение демографических проблем России, наше будущее», — приводит RT объяснение Волынец.

До этого Совет Федерации одобрил закон, направленный на создание в РФ реестра должников по алиментам. Как передаёт АГН «Москва», реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное».

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#рф
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Тысячи людей вышли на улицы для прощания с президентом Ирана — видео
Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана для прощания с президентом
22 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/SeventyFour

Тысячи иранцев вышли на улица Тегерана, чтобы проститься с погибшим президентом Эбрахимом Раиси, сообщает Al Jazeera.
Видео публикует РБК.


Как сообщает издание, молитву возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В Тегеране подняли огромные транспаранты, которые прославляют покойного президента как «мученика».

Люди с ночи стояли у Большой мечети Хомейни в Тегеране. Все готовились к траурной церемонии.

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#иран
#президент
#прощание
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В Московской области разрабатывают около 180 проектов реновации
22 мая 2024, 14:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье сейчас находятся в работе 178 проектов реновации. Такие данные привела министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
«Основная цель реновации – сократить ветхий и аварийный фон, создать комфортные условия проживания со всей инфраструктурой – социальными и инженерными объектами, дорогами, парковками и так далее, качественно обновить городские территории. В работе сейчас – 178 проектов реновации общей площадью переселения 1,5 млн квадратных метров. Из устаревшего ветхого и аварийного жилья переедут более 61 тысячи человек», – отметила министр.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сейчас в регионе дан старт ещё 12 проектам реновации – в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить в современное жильё 7 тыс. семьей.
«До конца года мы планируем запустить еще 27 проектов, по которым расселим 17 тысяч жителей. Также в планах у нас - перевести порядка 540 гектаров заброшенных промышленных площадок, неэффективно используемых территорий. Благодаря этому рационально использовать их для строительства новой инфраструктуры для переселения аварийного и ветхого жилья», – добавила Федотова.
В ведомстве напомнили, что первые проекты реновации были запущены в Подмосковье в 2021 году в Мытищах и Раменском. В 2022-м в программу вошли Люберцы, Пушкино, Королёв, Фрязино, Балашиха и Красногорск.

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В Дзержинском полностью пройдет модернизация теплосети к отопительному сезону
22 мая 2024, 13:42

Фото: Александра Степанова

К началу следующего отопительного сезона в Дзержинском полностью модернизируют магистральную теплосеть М-5. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Теплотрасса М-5 отслуживает порядка 29 тысяч человек и 167 домов в городском округе. Протяженность магистральной теплотрассы – 3,1 км. Она проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной.

«Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача – в течение летнего периода полностью заменить более 3 км теплосетей. Все решения приняты. Я уже приезжал сюда в этом году, были обращения жителей по теплу, авариям и т.д. Мы понимали, что если радикально не исправим эту ситуацию, то постоянно будем «латать дыры», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также в городском округе пройдет капремонт шести ЦТП на улицах Лермонтова, Томилинская, Угрешская, Академика Жукова и Лесная.

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