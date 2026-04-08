Москвичам пообещали потепление на Пасху

08 апреля 2026, 19:15

Синоптик Позднякова: На Пасху в Москве потеплеет

Фото: iStock/Anna Usova

На Пасху в столичном регионе ожидается благоприятная погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, в субботу, 11 апреля, будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью в Москве ожидается порядка -1…+1 °С, а по области — до -4 °С. Днем потеплеет до +8…+10 °С в Москве и от +6 до +11 °С — по области.





«12 апреля, в день Пасхи, на протяжении всех суток ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью еще будет прохладно: по области ожидается -3…+2 °С. Днем в регионе температура повысится до +7…+12 °С, а значит, в Москве мы ожидаем порядка +10…+12 °С», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Наибольшие неприятности принесут осадки. Мы ожидаем, что уже этой ночью они начнутся в виде снега и мокрого снега, завтра днем преимущественно в виде снега. Поэтому не исключено, что в этот период — с ночи четверга по ночь пятницы — у нас даже образуется временный снежный покров», — подчеркнула Позднякова.