Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

10 апреля 2026, 15:55

Синоптик Цыганков: На следующей неделе в Москве ожидается до +15 °C

На следующей неделе в столичном регионе ожидается потепление до +15 °C. Такой прогноз представил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.





По его словам, в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +14...+15 °C, а ночью ожидается порядка -2…+3 °C. В последующие дни потепление продолжится.





«Во вторник, среду и четверг будет облачно с прояснениями, могут быть кратковременные дожди. Ночные температуры составят 0…+5 °C, дневные — +10…+15 °C. Это на 1 градус выше нормы», — отметил Цыганков в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«Единственное, может быть неприятная деталь — это северо-восточный и восточный ветер. А температура около +10 °C на выходные, и несколько теплее на будущей неделе», — уточнил синоптик.