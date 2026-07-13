Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни

13 июля 2026, 14:56

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается улучшение погоды

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В столичном регионе уже в ближайшие дни ожидается улучшение погодных условий. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.





По его прогнозу, в понедельник в Москве и Подмосковье местами еще будут идти умеренные дожди. Но уже со вторника осадки начнут уменьшаться, а со среды прекратятся вовсе.





«Вторая половина недели обойдется без дождей, давление вырастет, ветер сменится на северный, и температура будет держаться в пределах +20...+25 °C», — уточнил Шувалов в разговоре с «Известиями».

«Температура +20...+22 °C во второй половине недели. Ночью в первой половине недели +16...+18 °C, во второй половине — около +15 °C», — добавила синоптик.