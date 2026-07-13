Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: в Москве ожидается улучшение погоды
В столичном регионе уже в ближайшие дни ожидается улучшение погодных условий. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.
По его прогнозу, в понедельник в Москве и Подмосковье местами еще будут идти умеренные дожди. Но уже со вторника осадки начнут уменьшаться, а со среды прекратятся вовсе.
«Вторая половина недели обойдется без дождей, давление вырастет, ветер сменится на северный, и температура будет держаться в пределах +20...+25 °C», — уточнил Шувалов в разговоре с «Известиями».
Тем временем главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что 13 и 14 июля столбики термометров в Москве не поднимутся выше +24 °C.
«Температура +20...+22 °C во второй половине недели. Ночью в первой половине недели +16...+18 °C, во второй половине — около +15 °C», — добавила синоптик.
При этом интенсивные дожди покидают столичный регион. В конце недели ожидаются преимущественно солнечные дни, однако сильной жары не будет.