Москвичам пообещали продолжительные грозы

05 мая 2026, 00:57

Синоптик Голубев предупредил о продолжительных грозах в Москве

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В Москве 5, 6 и 7 мая ожидаются грозы. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.





Непогода надвигается на столицу из большого объема теплых воздушных масс. Синоптик также поделился температурным прогнозом на ближайшие дни. Показатели превысят климатическую норму примерно на пять градусов.



«Ночные температуры по Москве составят 13-15 градусов, по области от 10 до 15. Днем ожидается 25-27 градусов в Москве и 22-27 по области, что на пять градусов выше нормы», — заявил Голубев.