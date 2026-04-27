Во Владимирской области ветер сорвал остановку и едва не убил ею мужчину
Во Владимирской области ветер сорвал остановку и едва не пришиб ею прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Александрове из-за обильного снегопада. Порыв ветра оторвал остановку общественного транспорта от креплений и бросил её в сторону мужчины, который спрятался под козырьком остановки от непогоды.
Конструкция едва не пришибла рядом стоящего мужчину. К счастью, прохожий успел среагировать. Удар пришёлся по касательной, и мужчина отделался лёгким испугом. Серьёзных травм никто не получил.
Ранее стало известно, что число погибших в результате падения деревьев в Самаре увеличилось до трёх человек.
