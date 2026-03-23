В Коломне из-за риска подъёма воды закрыли Митяевский мост через реку Москва
В Коломне с утра понедельника закрыли Митяевский мост. Причина – риск подъёма воды в реке Москве, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Объезд возможен по улицам Октябрьской Революции и Щуровской, а также по Пирочинскому и Новорязанскому шоссе. Автобус №44к «Автовокзал Коломна – Совхоз Сергиевский» будет ходить через Щуровский мост. Посадку и высадку пассажиров станут осуществлять на остановках «Совхоз Сергиевский» и «Парфентьево-1. До неё проследует часть рейсов.
«Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее и соблюдайте правила дорожного движения. О снятии ограничений и возобновлении движения сообщим дополнительно», – отметили в министерстве.Ранее региональный Минтранс предупреждал об ограничении движения на наплавном мосту в Озёрах городского округа Коломна из-за подъёма уровня воды в реке Оке.
Кроме того, в ведомстве предупреждали о возможных ограничениях движения на Бобреневском и Голутвинском мостах через реку Москву в Коломне и на 12 участках дорог в Коломенском и Луховицком округах.