Подмосковные спасатели рассказали, как уберечься от сосулек

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Весенняя погода начинает «показывать характер» и переходит от минусовых до плюсовых температур и обратно. В таких условиях формируются сосульки и возрастает риск схода снега с крыш. О том, как защититься от этой угрозы, рассказал первый заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако, сообщает пресс-служба ведомства.





Залог безопасности — это внимание и осторожность, отметил эксперт.





«Пешеходам нужно смотреть по сторонам и стараться не слишком приближаться к зданиям. Подходя, следует непременно взглянуть на крышу и обойти те места, куда могут упасть снежные шапки и скопление наледи», — сказал Анатолий Плевако.

«На улице лучше снять наушники, так как шум падающей ледяной глыбы может предупредить об опасности. Услышав шум сверху, нельзя останавливаться и пытаться рассмотреть, что происходит. Нужно сразу прижаться к стене — тогда козырёк крыши станет укрытием», — пояснил Плевако.