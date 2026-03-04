Подмосковные спасатели рассказали, как уберечься от сосулек
Весенняя погода начинает «показывать характер» и переходит от минусовых до плюсовых температур и обратно. В таких условиях формируются сосульки и возрастает риск схода снега с крыш. О том, как защититься от этой угрозы, рассказал первый заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако, сообщает пресс-служба ведомства.
Залог безопасности — это внимание и осторожность, отметил эксперт.
«Пешеходам нужно смотреть по сторонам и стараться не слишком приближаться к зданиям. Подходя, следует непременно взглянуть на крышу и обойти те места, куда могут упасть снежные шапки и скопление наледи», — сказал Анатолий Плевако.При выходе из дома крайне не рекомендуется задерживаться на крыльце — туда может упасть лёд с козырька. Лучше сразу отойти на расстояние не менее пяти метров. А на тротуарах на опасные места указывают следы ранее упавшей наледи или снега.
«На улице лучше снять наушники, так как шум падающей ледяной глыбы может предупредить об опасности. Услышав шум сверху, нельзя останавливаться и пытаться рассмотреть, что происходит. Нужно сразу прижаться к стене — тогда козырёк крыши станет укрытием», — пояснил Плевако.Он также посоветовал не парковать машины у зданий с сосульками на крышах и ни в коем случае не игнорировать перекрытия, которые выставляют коммунальщики.