Юрист предупредил россиян о штрафе за шумную уборку квартиры в вечернее время
Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на пять тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время. Об этом рассказал РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
По его словам, размер штрафа за шум определяется региональными законами и не может превышать пять тысяч рублей. Он также отметил, что единая административная ответственность за нарушение тишины в стране не установлена.
Юрист пояснил, что субъекты Российской Федерации самостоятельно устанавливают не только размеры штрафов, но и временные рамки, в которые запрещено создавать шум. Например, в Калужской области такие ограничения действуют с 23 часов до 7 утра, в Омской области — с 22 часов до 8 утра, а также с 13 до 14 часов. В республике Алтай ограничения на шум действуют с 22 часов до 6 утра.
Зокиров подчеркнул, что ответственность за шум во время уборки наступает только в том случае, если такие действия включены в перечень нарушений тишины, установленный законодательством конкретного региона России.
Читайте также: