Юрист предупредил россиян о штрафе за шумную уборку квартиры в вечернее время

18 февраля 2026, 08:10

Фото: iStock/Rawpixel

Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на пять тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время. Об этом рассказал РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.