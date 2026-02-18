Названы города России с самыми дорогими блинами
Санкт‑Петербург, Москва и Пермь возглавили рейтинг городов‑миллионников с наивысшей стоимостью блинов. В феврале текущего года средняя цена масленичного угощения в этих мегаполисах достигла 200 рублей, пишет газета «Ведомости».
Для комплексной оценки доступности традиционного лакомства эксперты рассчитали «индекс блина». Этот показатель отражает соотношение средней заработной платы в регионе к стоимости одной порции. Согласно исследованию, жители крупных городов могут позволить себе приобрести на месячную зарплату в среднем 455 сладких блинов.
При этом явным лидером по доступности блюда стала Казань. Здесь цена одной порции блинов составляет около 140 рублей, что является самым низким показателем среди городов‑миллионников.
Исследование наглядно демонстрирует региональные различия в ценовой доступности традиционного масленичного угощения, позволяя оценить его доступность для жителей разных мегаполисов через призму соотношения доходов и стоимости продукта.
