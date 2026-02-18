Названы города России с самыми дорогими блинами

18 февраля 2026, 06:39

Москва и Петербург возглавили рейтинг городов с самыми дорогими блинами

Фото: iStock/NataliPopova

Санкт‑Петербург, Москва и Пермь возглавили рейтинг городов‑миллионников с наивысшей стоимостью блинов. В феврале текущего года средняя цена масленичного угощения в этих мегаполисах достигла 200 рублей, пишет газета «Ведомости».