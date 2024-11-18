Названы причины пришедшего в Россию тепла

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Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.
«Они выносят тепло. Даже Камчатка иногда подпадает под влияние китайских циклонов, но иногда туда выходят циклоны, которые идут с тёплой воды Тихого океана и Японского моря. Поэтому у нас большая часть территории России находится в состоянии относительно тёплой погоды, хотя снега в Сибири много. Но это тоже связано с тем, что, когда тёплый воздух идёт на холод, наблюдаются интенсивные снегопады, когда погоду будет определять антициклон, тогда будет ясная погода, морозная и больше соответствовать началу зимы», — пояснила в беседе с RT Позднякова.
А жителям Кузбасса пообещали крайне переменчивую погоду до конца недели. Так, регион ожидают серьёзные ночные морозы ночью и весенняя оттепель днём. Например, как передаёт «Сiбдепо» завтра, 19 ноября, ночью будет от 0 до -5°C и даже до -12°C местами, днём же — до 3°C.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.
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