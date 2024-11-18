Синоптик Варакин сообщил, когда в Москве начнется предзимье

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Осталась пара недель до завершения осени, однако погода жителей Москвы и Подмосковья пока радует. Как долго это еще продлится?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.
Он добавил, что существенное похолодание и предзимье начнется с выходных и следующей недели.
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«Пока по температуре природа продолжает нас радовать. Существенная температура намного выше нормы (примерно на полтора градуса) и в московском регионе, и в целом на европейской территории. Но пятница нас не порадует: ожидается много осадков в виде мокрого снега и понижение температуры до отрицательного. В ночь с пятницы на субботу будет гололедица», — поделился прогнозом синоптик.
Он добавил, что существенное похолодание и предзимье начнется с выходных и следующей недели.
«Следующая неделя уже будет около нуля градусов. Обычно так и ждем, что третья декада — предзимье. Можно предварительно сказать, что в декабре тоже температура будет выше нормы. В январе, возможно, тоже, а февраль планируется холодный», — сказал эксперт.
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Анастасия Бондарева