Москвичам пообещали спокойную погоду на той неделе

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Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве на этой неделе будет спокойной, а температура будет на уровне нормы.
«Неделя спокойная, почти около нормы будет температура. Переменная облачность, в четверг возможны небольшие осадки, температуры дневные — 1-3°С, в четверг и пятницу — 0-5°С. Ночные температуры — от-1 до -2°С. Норма у нас — 0-1°С, так что температура держится около нормы, всё спокойно», — пояснил в беседе с RT Цыганков.
А в Кузбассе постепенно наступает зима. Как передаёт «Сiбдепо», синоптики кемеровского Гидрометцентра спрогнозировали завтра, 12 ноября, в регионе ночью от -9 до -14°C, а днём от -5 до -10°C.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
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