«Яндекс Погода»: Московский регион ждёт потепление на выходных

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В сервисе «Яндекс Погода» сообщили, что на грядущих выходных, 9-10 ноября, Москву и область ожидает небольшое потепление.
При этом в регионе будет пасмурно.
Как передают «Известия», 9 ноября, в Москве будет облачно, без осадков, а температура воздуха днём поднимется до 7-8°C. На следующий же день в столице немного похолодает: на улице будет 5-6°C тепла.
Тем временем в Кузбассе ожидаются снег и местами метели. Местных водителей предупредили об осторожности на дорогах в связи с ухудшением погоды и осадками.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
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Как передают «Известия», 9 ноября, в Москве будет облачно, без осадков, а температура воздуха днём поднимется до 7-8°C. На следующий же день в столице немного похолодает: на улице будет 5-6°C тепла.
Тем временем в Кузбассе ожидаются снег и местами метели. Местных водителей предупредили об осторожности на дорогах в связи с ухудшением погоды и осадками.
«В ночь с 8 на 9 ноября в Кузбассе ожидается небольшой, местами умеренный, снег, местами метели. 9 ноября днём местами небольшой снег, местами метели. Местами на дорогах гололедица. Порывы ветра будут до 18 м/с», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции Кузбасса.
Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
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Мелисса Тимофеева