Москвичам пообещали температуру выше нормы на текущей неделе
Синоптик Позднякова: в Москве на текущей неделе температура достигнет +24 °С
В столичном регионе в течение всей недели будет сохраняться тёплая погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, температура на текущей неделе будет превышать климатическую норму на 3−4 °С.
«Ночью температура будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, а дневная температура в начале недели составит +20…+25 °С. В целом дневная температура по региону останется в пределах +18…+23 °С, а в Москве — +21…+23 °С», — отметила Позднякова в беседе с «Известиями».
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT добавил, что тёплая погода в столичном регионе сохранится минимум до конца предстоящих выходных.
«Всю рабочую неделю и в выходные продержится хорошая погода. Каких-то похолоданий ждать не стоит. Будет солнечно, сухо и без осадков. В отдельные дни на небе могут проплывать облака», — уточнил Ильин.Ветер будет слабый и переменных направлений, заключил специалист.