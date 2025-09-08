Москвичам пообещали температуру выше нормы на текущей неделе

08 сентября 2025, 17:21

Синоптик Позднякова: в Москве на текущей неделе температура достигнет +24 °С

Фото: iStock/Csaba Toth

В столичном регионе в течение всей недели будет сохраняться тёплая погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По словам синоптика, температура на текущей неделе будет превышать климатическую норму на 3−4 °С.





«Ночью температура будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, а дневная температура в начале недели составит +20…+25 °С. В целом дневная температура по региону останется в пределах +18…+23 °С, а в Москве — +21…+23 °С», — отметила Позднякова в беседе с «Известиями».

«Всю рабочую неделю и в выходные продержится хорошая погода. Каких-то похолоданий ждать не стоит. Будет солнечно, сухо и без осадков. В отдельные дни на небе могут проплывать облака», — уточнил Ильин.