Жителям Кузбасса пообещали тёплую погоду на текущей неделе
В Кемеровской области в ближайшую неделю ожидается тёплая погода, более характерная для августа. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков «Западно-сибирского УГМС».
Во вторник, 9 сентября, днём в Кузбассе ожидается до +20 градусов и кратковременные дожди с грозами.
«Ночью 10 сентября температура воздуха будет варьироваться от +4 до +9 градусов. В дневное время потеплеет от +14 до +19 градусов. По региону местами ожидаются кратковременные дожди, а также грозы», — говорится в сообщении.
11 сентября ночью в регионе ожидается до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов. При этом местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Тем временем в Москве в предстоящие выходные будет тепло и без осадков. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на метеоролога, ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«В День города (13 и 14 сентября) в Москве сохранится солнечная, сухая и теплая погода. В сумерках около плюс 10 градусов, в дневные часы в субботу — плюс 17–20 градусов, в воскресенье – плюс 18–21 градус, что на три–четыре градуса теплее климатической нормы сентября», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что осенняя погода придёт в столичный регион не ранее третьей декады сентября.