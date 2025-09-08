Жителям Кузбасса пообещали тёплую погоду на текущей неделе

08 сентября 2025, 11:29

Фото: iStock/Smileus

В Кемеровской области в ближайшую неделю ожидается тёплая погода, более характерная для августа. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков «Западно-сибирского УГМС».





Во вторник, 9 сентября, днём в Кузбассе ожидается до +20 градусов и кратковременные дожди с грозами.





«Ночью 10 сентября температура воздуха будет варьироваться от +4 до +9 градусов. В дневное время потеплеет от +14 до +19 градусов. По региону местами ожидаются кратковременные дожди, а также грозы», — говорится в сообщении.

