Москвичам пообещали теплую и сухую погоду до конца марта

19 марта 2026, 12:49

Синоптик Цыганков: теплая и сухая погода сохранится в Москве до конца марта

Аномально теплая и сухая погода сохранится в столичном регионе до конца марта. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.





По его прогнозу, в пятницу в Москве ожидается +10…+12 °С, а в центре температура поднимется до +14 °С. Синоптик уточнил, что такая погода превышает климатическую норму на 4–6 °С.





«Мы вступили в третью неделю аномально теплой и сухой погоды. Снега осталось 29 см, он тает медленно — примерно по два см в сутки. До конца марта снег вряд ли может полностью растаять, скорее всего, этот процесс перейдет на начало апреля», — сказал Цыганков Агентству городских новостей «Москва».

«В субботу будет переменная облачность, без осадков. Минимальные температуры — -1...+1 °С. Днём — +8...+10 °С. 22 марта — без осадков, ночью — -1...+1 °С, днём — +10...+11 °С. Погода комфортная для отдыха», — уточнила специалист.