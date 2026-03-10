Синоптик Шувалов назвал причину резких температурных колебаний в Татарстане

10 марта 2026, 18:27

Шувалов: температурные колебания в Казани происходят из-за атмосферных явлений

Фото: iStock/aetb

В Казани 10 марта был установлен новый температурный рекорд: минимальная температура воздуха составила -30,5 градуса. После экстремальных морозов жителей города ожидает значительное потепление. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам специалиста, сегодня в Казани возможен небольшой снег. Но уже завтра днем температура приблизится к нулю. К концу недели, как он отметил, ожидается солнечная погода, а воздух прогреется до плюс трех-пяти градусов. Шувалов подчеркнул, что самые сильные морозы уже остались позади.





«Это не только для Татарстана характерно. Это характерно особенно сильно для Урала – там тоже резкие колебания. Так же и для Юго-Западной Сибири – скачки от -30 до +5 градусов преследовали весь февраль и начало марта города Новосибирск, Барнаул», — пояснил эксперт.