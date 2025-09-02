На Земле начались сильные магнитные бури уровня G3

02 сентября 2025, 03:39

Фото: iStock/Germanovich

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, отдельные из которых уже достигли уровня G3 по пятибалльной шкале. Основная зона полярных сияний сформируется над Скандинавией и Канадой, а в северо-западных регионах России возможны отдельные наблюдения.