На Земле начались сильные магнитные бури уровня G3

Фото: iStock/Germanovich

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, отдельные из которых уже достигли уровня G3 по пятибалльной шкале. Основная зона полярных сияний сформируется над Скандинавией и Канадой, а в северо-западных регионах России возможны отдельные наблюдения.



По данным мировой сети мониторинговых станций, на Земле официально зафиксированы магнитные бури планетарного масштаба. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечают, что в ближайшие часы геомагнитный индекс продолжит расти, поскольку некоторые станции уже регистрируют бури уровня G2-G3. Пик активности ожидается к полудню 2 сентября, когда индекс Kp достигнет значения 7, что соответствует сильной магнитной буре категории G3.

Возмущения магнитосферы стали результатом мощной солнечной вспышки и последующего выброса корональной массы, направленного непосредственно в сторону Земли. Первое облако плазмы средних размеров направилось в сторону Меркурия и Венеры, а второе — именно то, что вызвало текущую геомагнитную активность — достигло орбиты нашей планеты.

Магнитные бури уровня G3 способны вызывать заметные нарушения в работе энергосистем, включая ложные срабатывания защитных механизмов и перегрев трансформаторов. Также возможны перебои в спутниковой навигации и низкочастотной радиосвязи, нарушения высокочастотной радиосвязи. Эти явления также влияют на пути миграций птиц и животных.

Елизавета Теодорович

