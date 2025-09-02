На Земле начались сильные магнитные бури уровня G3
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, отдельные из которых уже достигли уровня G3 по пятибалльной шкале. Основная зона полярных сияний сформируется над Скандинавией и Канадой, а в северо-западных регионах России возможны отдельные наблюдения.
По данным мировой сети мониторинговых станций, на Земле официально зафиксированы магнитные бури планетарного масштаба. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечают, что в ближайшие часы геомагнитный индекс продолжит расти, поскольку некоторые станции уже регистрируют бури уровня G2-G3. Пик активности ожидается к полудню 2 сентября, когда индекс Kp достигнет значения 7, что соответствует сильной магнитной буре категории G3.
Возмущения магнитосферы стали результатом мощной солнечной вспышки и последующего выброса корональной массы, направленного непосредственно в сторону Земли. Первое облако плазмы средних размеров направилось в сторону Меркурия и Венеры, а второе — именно то, что вызвало текущую геомагнитную активность — достигло орбиты нашей планеты.
Магнитные бури уровня G3 способны вызывать заметные нарушения в работе энергосистем, включая ложные срабатывания защитных механизмов и перегрев трансформаторов. Также возможны перебои в спутниковой навигации и низкочастотной радиосвязи, нарушения высокочастотной радиосвязи. Эти явления также влияют на пути миграций птиц и животных.
