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Москвичам пообещали тёплую погоду в конце недели

Синоптик Позднякова спрогнозировала тепло в Москве в конце недели
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в столице в конце недели будет тёплой.
«Преддверие тёплой погоды будет в пятницу, мы будем находиться в зоне тёплого атмосферного фронта. В ночные часы у нас может пройти снежок, а днём будут осадки преимущественно в виде дождя. Температура в пятницу останется положительной. Она в течение всей недели в дневные часы где-то 1-3°С», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

Однако несмотря на это зима всё равно близко, а поэтому многие модницы задаются вопросом о выборе шапок, которые будут в тренде в зимнем сезоне. На этот вопрос ответила стилист Мария Шеди. По её словам, с шубой можно сочетать меховую шапку, включая такие модели, как шапку-ушанку и кубанку. Образ в пуховике могут дополнить шапка-бини, утеплённые кепка или панама, шапка-ведра.



«С пальто же классно смотрятся береты: они снова вернулись в моду и добавляют образу французского шика. Я бы рекомендовала модели из экокожи, они структурные и хорошо держат форму», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шеди.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.

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#температура
#осадки
#московский регион
#стилист
В 2025 году 16 детей-сирот из Шатуры будут обеспечены жильём
13 ноября 2024, 18:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В городском округе Шатура в будущем году планируется обеспечить жильём 16 сирот. Все они выбрали жилищный сертификат, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2024 году по плану должны быть обеспечены жильем 22 сироты: 18 – на основании жилищного сертификата, четыре – на основании аукциона.

Большинство выбирают жилищный сертификат. Это удобнее, чем получать квартиру, купленную муниципалитетом через процедуру аукциона.
«У сироты есть право выбора квартиры в любом городском округе Московской области. Он может добавить свои личные средства и купить не только однокомнатную квартиру, но и двух- или трёхкомнатную», – описала преимуществах жилищного сертификата замглавы городского округа Шатура Наталья Фёдорова.
В случае с сертификатом человек сам выбирает будущее жильё, процедура поиска и оформления занимает меньше времени. При этом контроль за чистотой каждой сделки ведут администрация и органы опеки.

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#сертификат
#подмосковье
#московская область
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На бывшего замглавы Минобороны Попова дали показания фигуранты дела о хищениях
13 ноября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Об этом рассказал его адвокат Денис Сагач.
В разговоре с ТАСС юрист уточнил, что Ахмедов и Шестеров заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Бывший замминистра обороны в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес.

По словам адвоката, до задержания с Поповым были проведены очные ставки с участием Ахмедова и Шестерова. В ходе допроса и очных ставок фигурантов дела генерал дал подробные показания о том, кому и на что он передавал деньги.

2-й Западный окружной военный суд оставил под стражей генерала Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей, выделенных на обслуживание подмосковного парка «Патриот». Шестерову и Ахмедову мера пресечения изменена. Они из СИЗО отправлены под домашний арест.

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В Москве стартовал новый проект для арабских туристов
13 ноября 2024, 17:56

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Новый проект для арабских туристов запустили RT Arabic и Департамент транспорта Москвы на остановках города.
Так, теперь в центре столицы на остановках появились баннеры с приветственными надписями на русском и арабском языках со ссылкой на новости Московского транспорта.

«Мы стремимся повышать привлекательность столицы для зарубежных путешественников», — приводит RT слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Тем временем в Кемерове открылась новая остановка с названием «Школа №54». Об этом сообщили в администрации города. Как передаёт «Сiбдепо», такое название она получила по решению комиссии по топонимике.

Ранее сообщалось, что с 25 ноября на территории Жуковского района Московской области вводятся новые ограничения на дорогах.

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#дороги
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В Запрудне снесли аварийную пятиэтажку
13 ноября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Пятиэтажный панельный жилой дом, находившийся аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Запрудня Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на 60 квартир общей площадью около трёх тысяч квадратных метров построили в 60-х годах прошлого века. Он был расположен по адресу: Запрудня, улица Карла Маркса, 7. По результатам обследования дом был признан аварийным, весной этого года жильцов оттуда расселили, а здание включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В настоящее время дом снесён, участок, на котором он стоял, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Талдомского округа ещё не приняла.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Дача за 17 млн: как генерал Минобороны Попов «заработал» на загородный дом и что известно о его имуществе
13 ноября 2024, 17:40

Павел Попов (Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ)

Экс-заместитель министра обороны Павел Попов, обвиняемый в присвоении свыше 30 миллионов рублей, построил дачу за свой личный счет, заявил адвокат генерала. О том, что известно об имуществе военачальника и уголовном деле против него расскажет «Радио 1».

Дело генерала Попова


Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против генерала армии в запасе и экс-заместителя министра обороны России Павла Попова. Фигурант подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Суд решил заключить его под стражу на время проведения следственных действий.
В период с 2021 по 2024 год, когда Павел Попов занимался развитием и обслуживанием парка «Патриот», он злоупотреблял своей должностью для личного обогащения.

Вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые уже находятся под следствием, Попов организовал строительство и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, используя средства парка «Патриот».

Следователи также выяснили, что Попов принуждал коммерческие организации, заключившие контракты с парком «Патриот», выполнять работы на своем участке без оплаты. После завершения строительства и благоустройства участка площадью около трех гектаров он продолжал пользоваться услугами парка для технического и хозяйственного обслуживания своей усадьбы.

Попову по делу о мошенничестве грозит до десяти лет лишения свободы.


500 миллионов в недвижимости


По данным следственных органов, общая стоимость объектов генерала Попова составляет более 500 млн рублей.

«В ходе следственных действий установлено, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ряд телеграм-каналов прежде сообщал, что Павел Попов совместно с супругой владеет квартирой в Краснодарском крае площадью 72,8 кв. м и квартирой в московском районе Куркино, стоимость которой составляет 50 миллионов рублей. У супругов также есть два автомобиля: легковой Mercedes A200 и Volkswagen Tiguan, оформленный на жену генерала.

Павел Попов в зале суда (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)


Биография и карьера Павла Попова


Павел Попов пришел в Министерство обороны из МЧС в 2013 году. Ранее, с 1996 по 2004 год, он возглавлял Восточно-Сибирский и Сибирский региональные центры МЧС России. Затем, с 2004 по 2008 год, руководил Академией гражданской защиты МЧС России. С 2008 по 2013 год занимал пост заместителя министра ведомства.

На последней должности Попов курировал работу Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, а также отвечал за департамент информационных систем и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны. 17 июня 2024 года он был освобожден от службы по указу президента.

В 2015 году Попову было присвоено звание генерала армии.

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Строительство дачи на личные деньги


Бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов потратил на свою дачу 17 миллионов рублей. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Денис Сагач.

По его словам, генерал обустраивал дачу за счет личных средств. Свыше 17 миллионов рублей он передал заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, которому поручил заниматься стройкой. Сагач отметил, что у Попова обычный участок площадью 30 соток с одноэтажным домом.

«У Попова не было времени заниматься кирпичами, досками и гвоздями, поэтому он дал своему близкому доверенному лицу Владимиру Шестерову для обустройства своей дачи 17 миллиона рублей из личных денег», — заявил Сагач.

По словам адвоката, Попов поручил Шестерову только обустройство участка, исключая любые махинации с финансами.


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В Московской области введут новые меры поддержки сотрудников социальных центров
13 ноября 2024, 17:36

Фото: Министерство социального развития Московской области

Губернатор Московской области принял решение о введении новых мер поддержки для сотрудников социальных учреждений, аналогичных тем, которые предусмотрены для медицинских работников. Одной из таких мер стала компенсация расходов на аренду жилья, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Ежемесячная выплата аренды квартиры оказалась достаточно востребованной, ее уже получают более 260 наших специалистов по уходу за инвалидами. Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто работает в наших соц. центрах уже давно. Отмечу, что процесс получения выплаты мы оцифровали и сделали максимально удобным», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Если в учреждении работает семейная пара, они могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей, а если работает только один член семьи, ему выплатят 20 тысяч рублей.

Ведомство напомнило о программе «Приведи друга» и ежегодных выплатах молодым специалистам и реабилитологам: 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Новые меры поддержки будут распространяться на 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тысячи специалистов, работающих с инвалидами.

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#минсоцразвития мо
#подмосковье
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Студенты МГУ посетили фармацевтическое производство в Красногорске
13 ноября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

R&D-центр фармацевтической компании «Биннофарм Групп», расположенный в селе Ангелово городского округа Красногорск, посетили с экскурсией Студенты факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе экскурсии студенты осмотрели современную лабораторию, где разрабатываются и производятся лекарственные препараты. Специалисты компании рассказали экскурсантам об особенностях этого процесса», — говорится в сообщении.
В ходе посещения фармпредприятия для студентов также провели практикум, в ходе которого молодые люди при помощи хроматографа выявили примеси в составе препарата. Кроме того, в одной из лабораторий студенты сами сделали таблетированную форму лекарства.

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#фармацевтика
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#мгу
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Подмосковные аграрии ввели в оборот 6 тысяч гектаров неиспользуемых земель
13 ноября 2024, 17:31

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области продолжается реализация программы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот заброшенных и неиспользованных на протяжении более пяти лет земельных участков, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Аграрии региона уже ввели в оборот свыше 6,1 тыс. га земли.
«В Подмосковье особое внимание уделяем участкам, которые длительное время находились в залежном состоянии. Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% от затрат», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Пять местных предприятий лидируют по вовлечению заброшенных земель в оборот. Так, К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело около 653 га в городском округе Шаховская, ООО «РусМилк» — более 588 га в Воскресенске, ООО «Рассвет-Авангард» — свыше 380 га в Волоколамске, ООО «Агроинтех» — порядка 326 га в Можайске, а ООО «СПК им. Ленина» — 272 га в Луховицах.

Специалисты напомнили, что до 15 ноября продолжается приём документов для получения региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий.

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#подмосковье
#специалисты
#минсельхоз
#аграрный сектор
#урожай
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Мошенники развели бабушку почти на 2 миллиона рублей
Прокуратура Москвы: Появилась новая схема мошенничества с установкой фейковых приложений
13 ноября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/ EllenaZ

Прокуратура Москвы предупредила россиян о новой мошеннической схеме, которая предполагает установку фейковых приложений для получения посылок.
Под предлогом получения почтового отправления аферисты просят людей установить программу, при помощи которой они получают доступ к смартфону и похищают денежные средства.

Пенсионерка, ставшая жертвой данной мошеннической схемы, перешла по ссылке аферистов для установления приложения и её телефон перестал функционировать. Потом с ней связались мошенники, претворявшиеся банкирами и сотрудниками правоохранительных органов, которые передали женщине, что кто-то пытается получить кредит под её поручительство. Они убедили потерпевшую снять свои накопления, получить кредит и перевести все средства на «безопасные счета».

Пенсионерка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей.

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