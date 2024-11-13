Москвичам пообещали тёплую погоду в конце недели

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«Преддверие тёплой погоды будет в пятницу, мы будем находиться в зоне тёплого атмосферного фронта. В ночные часы у нас может пройти снежок, а днём будут осадки преимущественно в виде дождя. Температура в пятницу останется положительной. Она в течение всей недели в дневные часы где-то 1-3°С», — пояснила в беседе с RT Позднякова.
Однако несмотря на это зима всё равно близко, а поэтому многие модницы задаются вопросом о выборе шапок, которые будут в тренде в зимнем сезоне. На этот вопрос ответила стилист Мария Шеди. По её словам, с шубой можно сочетать меховую шапку, включая такие модели, как шапку-ушанку и кубанку. Образ в пуховике могут дополнить шапка-бини, утеплённые кепка или панама, шапка-ведра.
«С пальто же классно смотрятся береты: они снова вернулись в моду и добавляют образу французского шика. Я бы рекомендовала модели из экокожи, они структурные и хорошо держат форму», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шеди.
Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
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